목포시, 전 직원 새벽 제설작업 실시

오전 3시부터 결빙 구간, 오전 6시30분 전 직원을 비상 소집

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시가 출근길 교통 혼잡 방지와 안전사고 예방을 위해 8일 오전 3시부터 제설작업을 실시했다.

시는 경사로, 교차로 등 결빙 우려 구간 도로의 적설과 결빙을 예방하기 위해 8.5t 제설 차량 5대, 이면도로 전용 살포 차량 5대, 도로 정비 차량 2대, 지게차 2대 등을 동원해 제설작업을 진행하고 있다.

또 오전 6시 30분 전 직원을 비상 소집하고 담당 구역별로 배치해 차도변, 인도, 버스 승차장 등에 쌓인 눈을 치웠다. 김종식 목포시장도 시내 전역을 점검하고, 제설작업에 동참했다.

목포는 지난 6일 오후 7시부터 대설주의보가 발효된 가운데 이날 오전 7시 현재 8.4㎝의 적설량을 기록했다.

시 관계자는 “빙판길 안전사고가 발생하지 않도록 내 집·내 점포 앞 눈 치우기에 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.

한편, 목포시 도로 제설 종합대책에 따르면 대설특보 발효 시 시 재난안전대책본부가 가동되며 적설량이 5㎝ 이상이면 전 직원이 비상근무 체제에 돌입한다.

