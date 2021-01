[명품컬렉션] 클리브랜드 RTX 집코어 "혁신적인 기술력"

"한계치를 넘는다."

클리브랜드골프 RTX 집코어(ZIPCORE) 웨지(사진)는 혁신적인 기술력이 모토다. 강력한 스핀력을 위해 그루브부터 기존 모델 대비 2개 늘어난 19개로 만들었다는데 주목할 필요가 있다. "공에 직접 닿는 그루브 수를 늘렸고, 폭과 간격은 더 좁혀 스핀 성능을 극대화시켰다"는 설명이다. "이전 모델과 비교해 그루브가 11% 날카롭고, 7.3% 깊고, 7.4% 밀집됐다"고 덧붙였다.

젖은 러프와 벙커 등 다양한 트러블 상황에서 완벽한 퍼포먼스를 발휘하는 동력이다. 세라믹 경량 소재, 특히 넥 부분 신소재는 약 11g 중량을 토우쪽으로 이동해 관성모멘트(MOI)를 키우는 동력으로 직결됐다. 투어 선수의 정교함과 아마추어골퍼가 추구하는 관용성을 모두 잡기 위해서다. 42년 간 쌓은 노하우와 빅데이터로 검증한 3가지 그라인드, 로프트 별 바운스 등 다양한 조합이 가능하다.

쉽고 편하게 안정적으로 비거리를 늘려준다. 최적의 스핀력은 보너스다. 모든 골퍼들이 자신의 스윙 특성을 고려해, 그라운드의 서로 다른 컨디션에 따라 최적의 웨지를 구성할 수 있다. 헤드는 투어사틴(TOUR SATINㆍ은색)과 블랙사틴(BLACK SATINㆍ검정색), 투어렉(TOUR RACKㆍ회색) 등 3가지 컬러다. 전국 골프용품 취급점에서 구매가 가능하다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.