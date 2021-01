[아시아경제 이민지 기자] 현대자동차는 시장 수요 대응을 위해 공급을 재개했다고 7일 공시했다. 생산중단 기간은 지난해 12월 23일부터 지난 6일로 총 8200대 생산이 줄었다.

