영광군, 3월까지 ‘한시적 긴급복지 지원사업’ 확대

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 코로나19로 어려움에 처한 주민을 지원하는 긴급지원을 ‘한시적 긴급복지 지원사업’으로 변경해 오는 3월까지 확대 지원한다고 7일 밝혔다.

긴급복지 지원사업은 일시적인 위기사유 발생으로 생계유지가 어려워진 저소득층을 발굴, 단기간 위기 해소를 위해 긴급지원하는 사업이다.

또 갑작스러운 위기상황(주소득자의 사망, 중한질병, 방임, 학대, 가정폭력, 화재 등)으로 생계유지가 곤란한 사람 중 소득 기준중위소득 75% 이하, 재산 1억100만 원 이하, 금융재산 500만 원 이하, 세가지 기준을 모두 충족하는 가구에게 생계유지를 위해 신속하게 지원하는 제도다.

군은 이달부터 ‘한시적 긴급복지 지원’ 사업을 실시, 위기사유에 ‘코로나19로 인해 생계가 곤란한 경우’를 새롭게 인정하고 재산기준은 실거주 주거재산을 고려, 재산 차감 기준을 신설했다.

실질 재산기준은 1억100만 원에서 1억7000만 원으로, 금융재산기준은 기존 500만 원에서 생활준비금 공제비율을 상향(100%→150%)해 1인가구 774만 원, 4인가구 1231만 원으로 상향한다.

긴급복지 지원 내용은 1인기준 생계비 47만 원, 의료비 300만 원 이하, 주거비 18만 원, 복지시설 이용 53만 원으로 모든 지원은 1회가 원칙이지만 위기상황이 지속될 경우에는 연장 지원도 가능하다.

단, 신청인이 거짓 또는 부정한 방법으로 지원을 받았을 때에는 지원받은 비용을 반환해야 함을 주의해야 한다.

김준성 군수는 “군은 코로나19로 긴급한 위기에 처하신 주민을 지원하기 위해 한시적으로 긴급복지 지원사업 적용대상을 확대 지원하오니 갑작스러운 위기상황, 복지사각지대에 처한 주민이나 어려운 이웃을 발견한 군민들께서는 망설이지 마시고 읍·면사무소나 사회복지과로 신청 및 신고해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

