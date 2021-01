'화재 소실' 4년여 만에 재개장한 소래포구 어시장…전통시장 인증

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 남동구는 2017년 화재로 소실된 지 3년 9개월 만에 문을 연 소래포구 어시장에 전통시장 인증서를 발급했다고 6일 밝혔다.

소래포구 어시장은 연면적 4600㎡ 규모의 지하 1층·지상 2층 건물에 점포 338개를 갖춰 전통시장 자격 요건을 충족했다.

이로써 소래포구 어시장은 앞으로 정부의 전통시장 지원 사업 대상에 포함되며 시장 내 온누리상품권 사용도 가능하다.

전통시장 인증을 받으려면 건축물 연면적 1000㎡ 이상에 점포 수는 50개를 넘어야 하며, 상인과 토지·건축물 소유자 등 각각 2분의 1 이상의 동의를 얻어야 한다. 소래포구 어시장의 경우 화재 소실 전 10년 이상 시장의 기능을 수행한 점도 인정받았다.

남동구 관계자는 "이번 인증으로 소래포구 어시장은 현대적 시설을 갖춘 전통시장으로 새롭게 태어났다"며 "앞으로 지역경제 활성화는 물론 소래관광벨트 구축의 핵심장소 중 하나가 될 것"이라고 밝혔다.

한편 남동구에는 소래포구 어시장을 포함해 전통시장이 8개로 늘어났다.

