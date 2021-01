경남도 '젊은층 유인' … 공공임대주택 230가구 공급

도시재생사업 최초로 들어선다

노후주택 개선, 젊은층 전입 유인

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도가 밀양시 삼문동 100가구, 양산시 삼호동 100가구, 하동 동광마을 30가구 등 2025년까지 총 230가구의 공공임대주택을 공급할 예정이다.

국토교통부는 도시재생 시즌 2로 새로운 도시재생사업 방식인 총괄 사업관리자 유형을 만들어 공기업들의 적극적인 도시재생뉴딜사업 참여를 유도하고 있다.

이에 따라 도내에도 한국토지주택공사와 경남개발공사가 참여하는 도시재생사업 공공임대주택 230가구가 들어섰다.

도는 올해 설계 등 각종 인허가 절차를 마무리 짓고 곧바로 공사에 들어가 2025년 말까지 완공할 방침이다.

도시재생사업에 의한 공공임대주택 공급은 구도시에 양질의 주택을 공급하고 주민 생활 편의를 위한 생활기반시설을 공급함으로써 젊은 층 유입으로 지역의 발전을 촉진하는 데 목적이 있다.

또 젊은 층의 유입을 위해 대학생, 사회초년생, 신혼부부 등을 대상으로 한 공공임대주택 공급으로 청년인구 유입을 통한 지역발전의 발판을 마련하고자 한다.

허동식 도 도시교통국장은 “지역의 쇠퇴는 그곳에 사는 주민들의 노령화와 비례하는 경우가 많아, 젊은 층들이 구도시로 유입될 수 있도록 많은 정책을 만들어 나갈 것이다”고 밝혔다.

한편 도는 도시재생 현장에 젊은 감각을 불어넣기 위해, 청년 도시재생 양성과정 신설과 청년 인턴십을 확대할 예정이다.

