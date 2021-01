SSG닷컴과 손잡자 소상공인 매출 45% 증가

'소상공인X SSG' 기획전 매출 분석

[아시아경제 차민영 기자] SSG닷컴은 지난 해 6월부터 12월까지 ‘소상공인X SSG’ 기획전에 참여한 소상공인 업체 280여곳의 매출 데이터를 분석한 결과, 매출이 전년 동기 대비 약 45% 증가했다고 7일 밝혔다.

이 기획전은 SSG닷컴이 작년 5월 중소벤처기업부 산하 공공기관인 중소기업유통센터와 체결한 ‘소상공인 온라인 쇼핑몰 입점지원 업무협약’의 일환으로 같은 해 6월부터 시행되고 있다. 농수축산물 및 가공식품을 주로 취급하는 소상공인 업체 280여 곳이 참여하고 있으며, 전체 상품 가짓수는 3800여 종에 이른다.

가장 높은 매출 성장 추이를 나타낸 곳은 농수축산물 공급업체 이룸씨앤지다. 이룸씨앤지는 정육 선물세트와 제철과일을 앞세워 직전 해 동일 기간 대비 2배 이상 성장했다. 정육·계란 취급 업체 중 매출 상위 20%에 오르기도 했다. 전라도 한우 가공업체 친환경팔도도 같은 기간 약 123%에 달하는 성장률을 보였다. 지난해 8월 SSG닷컴에 입점한 신규업체 주식회사 온도는 주력 품목인 당일직송 신선회를 통해 월 평균 2000만원 판매한다.

SSG닷컴의 브랜드 파워와 연계해 해당 상품을 지속적으로 알려 협력업체와의 상생을 적극 실천할 방침이다. 오는 1월 7일부터 13일까지 1주 간 소상공인 업체가 선정한 대표 품목 3200종을 최대 30% 할인한 가격에 선보이는 ‘소상공인 X SSG 우수식품’ 기획전을 실시한다. 구매 수량이 늘어날수록 할인 혜택이 커지는 ‘다다익선’ 구성을 포함해 다양한 고객 혜택을 앞세워 신년 수요 잡기에 나선다는 계획이다.

민속 대명절 설날을 앞두고 오는 18일부터 31일까지 2주 간 진행하는 ‘소상공인 X SSG 명절세트’ 행사도 진행한다. 우수 소상공인 브랜드 ‘청담한우’, ‘청정제주흑돼지’, ‘우리상회 참기름’ 등을 소개하는 기획전으로 최대 30% 할인한 가격에 행사 상품을 만나볼 수 있으며, 명절 선물세트 할인 프로모션이 추가로 적용된다.

이명근 SSG닷컴 그로서리담당은 “우수한 품질에도 불구하고 판로를 개척하지 못해 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위해 이번 기획전을 마련했다”며 “SSG닷컴이 보유하고 있는 온라인 역량을 바탕으로 협력사와 동반 성장할 수 있도록 지속 노력할 계획”이라고 밝혔다.

