울산 ‘2021년도 식품진흥기금 융자 사업’ 돌입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시는 식품위생업소의 자발적인 시설개선을 이끌고 경기 침체로 어려움을 겪는 업소에 대한 지원책으로 ‘2021년도 울산시 식품진흥기금 융자 사업’에 들어간다.

사업대상은 울산시 관내 신고·등록된 식품제조?가공업, 식품접객업소이며 영업에 필요한 기계 설치와 조리시설 및 화장실 등 영업장 위생시설 개선자금에 한해 융자 지원된다.

다만 영업정지 이상 행정처분을 받고 1년이 지나지 않았거나 행정처분이 진행 중인 업소, 이미 융자를 받아 상환 잔액이 남은 업소는 제외된다.

올해 융자는 총 5억원이며 융자 한도액은 식품안전관리인증기준(HACCP) 적용 업소는 최대 2억원, 식품제조·가공업소(즉석판매제조가공업 포함) 1억원, 식품접객업소 5000만원(화장실만 개선할 경우 1000만원)이다.

융자조건은 연리 0.5%, 2년 거치 3년 균등 분할 상환이다.

융자를 희망하는 영업자는 관할 구·군 위생부서로 신청하면 된다. 울산시는 지난해 식품제조·가공업소 등 11개소에 5억 300만원의 융자를 지원했다.

