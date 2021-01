동신대, 2021학년도 신입생 혜택 ‘풍성’

7~11일 정시모집 원서 접수…최소 150만 원 장학금 지급



합격자 맞춤형 지원…등록금 면제·아이패드 지급 등 다양

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 2021학년도 정시 모집 합격자(한의예과·간호학과 제외)에게 최소 150만 원의 장학금이 지급되는 등 다양한 장학금 혜택이 주어진다.

2021학년도 정시모집 가군, 다군 원서 접수는 오는 7일부터 11일 오후 6시까지다. 정시 가군에서는 한의예과 20명, 간호학과 10명을 수능 성적 100%로, 다군은 500여 명을 모집에 수능 성적 80%와 학생부 성적 20%를 적용한다.

합격자들에게는 다양한 입학 장학금 혜택이 기다리고 있다.

우선 면학장학금과 최초합격자 Plus 장학금은 수능 성적과 학생부 성적에 따라 지급된다. 수능 4개 영역의 평균 3.75 등급 이내 학생에게는 4년간(8학기) 등록금 전액을 감면하고 학기당 50만 원의 학습보조비를 4학기 동안 지급한다.

이와 더불어 ▲4.25 등급 이내 4학기(1·3학년) 등록금 전액 감면, 4학기 동안 학기당 학습보조비 40만 원 ▲4.50 등급 이내 입학 시 등록금 전액 감면, 4학기 동안 학기당 학습보조비 30만 원 ▲5.00 등급 이내 입학 시 등록금 50% 감면, 2학기 동안 학기당 학습보조비 40만 원 지급 등 혜택도 받을 수 있다.

의료보건계열인 간호학과는 수능 평균 4.25등급까지 장학금을 주며, 단과대학 수석은 1년간(2학기) 등록금 전액이 면제된다.

학생부 반영 과목 성적의 평균이 1등급 이내인 학생은 2학기 등록금 전액 감면, 4학기 동안 학기당 40만 원의 학습보조비가 제공된다.

추가로 ▲2등급 이내, 입학 시 등록금 전액 감면 및 4학기 동안 학기당 30만 원 학습보조비 ▲3등급 이내, 입학 시 등록금 50% 감면 및 2학기 동안 학기당 40만 원 학습보조비 등 장학금도 지원된다.

단 학습보조비는 최초 합격자에 한해 지급한다.

에너지융합대학 전기공학전공, 신소재에너지전공, 신재생에너지전공, 에너지기계설비전공, 전기차제어전공, 에너지시스템경영공학전공, 에너지IoT전공, 융합정보보안전공 등 8개 학과의 2021학년도 신입생 모두에게는 아이패드가 무료로 제공된다.

또 입학과 함께 기초 실력을 탄탄하게 다질 수 있도록 ‘기숙형 대학(RC:Residential College) 프로그램’도 무료로 참여할 수 있다.

디지털콘텐츠학과 신입생 가운데 성적 우수자에게는 100만~300만원의 실감미디어산업 인력양성 장학금이 주어진다.

이와 함께 농어촌 장학금, 특성화고 장학금, 다문화 장학금(각 100만 원), 어학우수자 장학금, 대회입상자 장학금(80만 원~등록금 전액) 등도 마련돼 있다.

