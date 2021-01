[아시아경제 이민지 기자]

◇ 승진

△ 아이뉴스24 금융부장 김다운 △ 아이뉴스24 증권부장 이연춘 △ 아이뉴스24 정보미디어부장 김문기 △ 아이뉴스24 영상부장 정소희 △ 아이뉴스24 미디어기획부장 조은수 △ 조이뉴스24 엔터경제부장 이미영

◇ 전보

△ 아이뉴스24 · 조이뉴스24 통합디지털미디어센터장 정명화

