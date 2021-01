[아시아경제 박준이 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,150 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 515,847 전일가 17,300 2021.01.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 방위사업청과 1800억원 규모 경보체계 2차계약한화시스템, 3023억 규모 KDDX 레이더 시제 공급계약 체결한화시스템, 1846억원 C2A체계 2차 양산 공급계약 체결 close 은 국방과학연구소와 1331억7800만원 규모의 JTDLS 완성형 체계종합 시제 공급 계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약금액은 2019년 연결 기준 매출액의 8.6% 규모이며, 계약기간은 2026년 11월30일까지다.

