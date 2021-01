[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 여수의 한도로에서 승용차와 오토바이가 충돌하는 교통사고가 발생해 남성 2명이 크게 다쳤다.

4일 여수경찰서에 따르면 이날 오전 7시 26분께 전남 여수시 둔덕동 한 도로에서 승용차와 오토바이가 주행 중 충돌했다.

이 사고의 충격으로 인해 오토바이에 타고 있던 남성 2명이 심하게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 오토바이 탑승자 2명 모두 위중한 상태인 것으로 전해졌다.

경찰은 사고 경위와 부상자 신원 등을 파악 중이다.

