[신년사]조용병 신한금융 회장 "위기 선제적 대응…신성장동력 발굴"

[아시아경제 조강욱 기자] 조용병 신한금융그룹 회장은 2일 "핵심사업의 질적개선을 통해 새로운 성장동력을 발굴하고 상황에 맞는 위기대응 방안을 통해 리스크를 신속하게 대처해나가겠다"고 말했다.

조 회장은 이날 신년사를 통해 올해 그룹의 경영 슬로건을 ‘기반은 단단하게!, 변화는 신속하게!’로 소개하며 이 같이 밝혔다.

그는 단단한 기반을 구축하기 위해서는 튼튼한 기초체력이 우선돼야 한다고 강조했다. 조 회장은 "‘고객 First’라는 확고한 원칙 아래 그룹의 모든 것을 근본적으로 개선하고 핵심사업의 질적개선을 통해 새로운 성장동력을 발굴해야 한다"고 했다.

또 "그룹 전반의 리스크 조기 감지 역량을 향상하고 상황 별 위기대응 방안을 통해 신속하게 대처해야 한다"면서 "강한 회복탄력성을 바탕으로 위험을 감수하는 적극적인 도전도 실행해야 한다"고 역설했다. 복잡성과 불확실성이 가중되는 예측불가의 시대에 기업의 생존과 성장을 좌우하는 것은 바로 ‘회복탄력성(Resilience)’ 역량이라는 것이 그의 지론이다.

조 회장은 변화를 위해 ‘에코 시스템(Eco-system)’과 ‘지속 가능성(Sustainability)’을 신속하게 추진하자고 강조했다.

에코 시스템은 즉, 친환경·혁신 금융을 의미한다. 그는 "업종을 막론하고 모든 기업이 디지털에 사활을 거는 상황에서 신한의 운명도 디지털 전환(Digital Transformation)에 의해 좌우될 것"이라면서 "지난해 그룹 차원에서 구축한 DT 구동체계를 바탕으로 모두가 한마음으로 디지털 혁신에 박차를 가해달라"고 주문했다.

특히 조 회장은 단단한 기반 구축과 신속한 변화 추진을 위한 밑바탕으로 ‘인재(Human-talent)’의 중요성을 강조했다.

그는 "이 모든 것을 가능케 하는 것은 결국 ‘사람’과 ‘문화’"라며 "인재 육성을 위해 그룹 차원에서 심혈을 기울이는 것은 물론, 디지털 시대를 주도할 인재를 발탁하고 능력을 발휘할 기회도 부여하겠다"고 말했다.

끝으로 그는 뿌리 깊은 나무는 바람에 흔들리지 않고 아름다운 꽃과 풍성한 열매를 맺는다는 뜻의 ‘근고지영(根固枝榮)’과 전장(戰場)에 임하는 군대는 물과 같이 빠르고 유연하게 움직여야 한다는 뜻의 ‘병형상수(兵形象水)’를 언급했다.

조 회장은 "고객과 사회의 굳건한 신뢰 위에서 성장의 기초체력을 다지고 위기를 기회로 바꿔가는 것은 물론, 급변하는 환경, 높아진 시대적 요구에 맞춰 우리 스스로를 변화시켜 금융의 미래를 주도해 나가자"고 역설했다.

