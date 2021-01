금호타이어, 교육부 주관 '대한민국 교육기부대상' 수상

[아시아경제 우수연 기자]금호타이어가 교육 기부 활성화의 공로를 인정받아 교육부 주관 '2020 대한민국 교육기부대상'을 수상했다고 4일 밝혔다.

지난해로 9회째를 맞는 '대한민국 교육기부대상'은 매년 활발하게 교육기부 활동을 전개한 우수 기관 및 개인에게 수여하는 상이다. 금호타이어는 다양한 교육기부 활동에 대한 성과를 인정받아 2015년과 2016년에 이어 2020년까지 세번째 수상의 영예를 안았다.

금호타이어는 대표적인 교육 기부 활동으로 2016년부터 저소득 가정 청소년을 위한 교육환경개선 사업 '희망의 공부방' 개설 프로그램을 진행하고 있다. 수도권 내 저소득 가정 청소년들에게 PC, 가구 지원 등 환경 개선을 통해 학업 환경을 조성해주는 이 사업은 사내 사회공헌 아이템 공모전을 통해 시작됐으며 현재까지 23호점이 완공됐다.

또한 금호타이어는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹 시대에 발맞춰 온라인 비대면 교육활동 프로그램을 기획, 집중하고 있다. 교통안전 키트 및 교통안전 동영상을 통한 어린이 교통안전 교육을 시작으로 소셜네트워트서비스를 이용한 사이버 폭력예방교육, 학교폭력 예방 교육 등을 실시했다.

금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 3,785 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,770 2021.01.04 09:06 장시작전(20분지연) 관련기사 금호타이어, 4년만에 CJ슈퍼레이스 시즌 통합 우승금호타이어, 3Q 영업익 흑자전환…"교체용 타이어 수요↑"'실적 회복' 타이어株 달려라! close 는 지난달 17일 교육부가 주최한 '2020년 제9회 대한민국 교육기부 박람회'에 참여해 화상회의 시스템으로 어린이 교통안전 교육 라이브 방송을 진행한 바 있다.

안재성 금호타이어 HR담당 상무는 "코로나19로 인해 아동 및 청소년 대상 비대면 교육을 확대하며 단순 기부가 아닌 사회적 가치를 창출하는데 보탬이 되고자 했다"며 "앞으로도 다양한 비대면 사회공헌을 전개할 예정"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr