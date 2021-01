흑인 소년이 아이폰 쓰면 '도둑'?…호텔서 흑인 소년 누명 씌운 백인 여성

[아시아경제 최은영 기자] 미국 뉴욕의 한 호텔에서 백인 여성이 한 흑인 소년을 다짜고짜 '휴대폰 도둑'으로 몰며 폭력을 행사하는 영상이 SNS에 공개됐다.

지난 28일(현지시간) 워싱턴포스트 등 외신에 따르면 재즈 트럼펫 연주자인 키온 해럴드(40)는 26일 뉴욕 맨해튼 소호 지역의 한 부티크 호텔에서 아들(14)과 함께 머물고 있었다.

이날 오전 이들 부자는 브런치를 먹으려고 호텔방을 나섰다 봉변을 당했다. 갑자기 한 백인 여성이 해럴드의 아들에게 다가와 핸드폰을 보여달라고 요구한 것.

이후 여성은 해럴드의 아들이 자신의 휴대폰을 훔쳐갔다고 주장하며 호텔 매니저에게 도움을 청했다.

해럴드의 아들은 "이것은 내 휴대폰"이라고 답했지만, 여성은 막무가내로 화를 내며 스마트폰을 보여달라고 소리를 질렀다.

해럴드는 "이 세상에 아이폰이 하나만 있는 줄 아느냐"고 반박했으나 호텔 매니저 역시 "휴대폰을 보여달라"고 거들었다.

이들 부자가 자리를 뜨려고 하자 여성은 해럴드에게 달려들어 할퀴는 등 폭력을 행사하기도 했다. 해럴드는 당시 상황을 촬영한 영상을 지난 27일 자신의 인스타그램에 올렸다.

여성의 휴대폰은 우버 차 안에서 뒤늦게 발견됐다. 비난이 일자 28일 호텔 측은 성명을 내고 "무고한 고객에 대한 근거 없는 고발, 편견, 공격이었다"며 사과했다.

해럴드는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 "이 백인 여성이 인종차별적 편견으로 자신과 아들을 도둑으로 몬 것으로 의심된다"고 말했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr