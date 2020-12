핸드볼팀 선수 성희롱한 감독, 정직 4개월 후 복귀해

지난 8월 정직 4개월 중징계, 이달 중순 복귀

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남개발공사 여자 핸드볼팀 선수를 성희롱한 감독 A씨가 지난 8월 중징계를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

30일 경남개발공사에 따르면 올해 초 선임된 여자 핸드볼팀 A씨가 선수를 성희롱해 지난 8월 정직 4개월 징계를 받았다.

A씨는 지난 5월 선수와 경남개발공사 직원 등 10여명이 참석한 노래방 회식 자리에서 불필요한 신체 접촉을 했고, 선수들을 시켜 공사 직원에게 술을 따르게 했다는 주장이 나왔다.

A 씨는 성희롱을 부인했지만, 경남개발공사 성희롱 고충심의위원회는 감독이 특정 선수 등을 쓰다듬고 직원에게 술을 따르게 했다는 회식 참석자 진술을 토대로 성희롱이 있었다고 판단했다.

해당 감독이 정직에 들어간 지난 8월 중순부터 코치가 핸드볼팀을 이끌었으며, 4개월 정직이 끝난 감독은 이달 중순 복귀했다.

