英, 아스트라제네카 세계최초 긴급사용 승인 (종합)

[아시아경제 전진영 기자] 영국 정부는 30일(현지시간) 자국 제약업체 아스트라제네카와 옥스퍼드대가 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 긴급사용을 승인했다.

해외 언론에 따르면 영국 보건부는 이날 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)의 권고를 받아들여 이같이 결정했다고 밝혔다.

이로써 영국은 세계 첫 번째로 아스트라제네카 백신의 긴급사용 승인을 한 나라가 됐다. 앞서 영국은 이달 초 화이자 백신도 승인한 바 있다.

현지 언론들은 백신은 이르면 내달 4일부터 보급될 것이라고 보도했다.

맷 행콕 영국 보건부 장관은 이날 “아스트라제네카 생산이 가능해지면 최대한 빨리 보급할 것"이라며 "이 백신은 1차 접종과 2차 접종 사이 기간이 최대 12주라 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

아스트라제네카 파스칼 소리오 최고경영자(CEO)는 “오늘은 영국 국민들이 새 백신을 맞을 수 있는 매우 중요한 날”이라며 “백신은 효과가 있는 것으로 나타났으며, 관리가 쉽고 접종하기 간단하다. 아스트라제네카는 백신을 이윤없이 공급할 계획”이라고 밝혔다.

한편 아스트라제네카는 유럽연합(EU)에는 긴급사용 승인 신청을 하지 않은 상태다. 유럽의약품청(EMA)는 “아스트라제네카가 승인 신청을 하지 않았기 때문에 내년 1월 승인이 불가능할 가능성이 있다”고 했다.

한국은 아스트라제네카와 1000만명 분의 백신 구매계약을 체결한 상태다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr