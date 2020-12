'집다운 집으로' 캠페인 재능기부 등 선행 이어가

배우 이병헌씨가 신종 코로나바이러스 감영증(코로나19)으로 어려움을 겪는 저소득층 아동을 위해 성금을 기탁했다. 30일 소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 이씨는 이날 초록우산 어린이재단에 1억원을 전달했다. 관계자는 "코로나19 확산으로 저소득층 아동이 교육 불평등에 시달린다는 이야기를 듣고 온정을 전한 것"이라고 설명했다. 성금은 안전한 주거공간 마련과 교육 접근성 향상 및 재능계발 지원에 사용된다. 이씨는 최근 아동 주거권 보장을 촉구하는 '집다운 집으로' 캠페인에 내레이션으로 참여했다. 올 초 코로나19 확산 방지를 위해 1억원을 쾌척하는 등 선행을 이어가고 있다.

