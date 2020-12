문체부, 내년 관광업계에 6940억 규모 금융 지원

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 어려움을 겪고 있는 관광업체를 위해 내년에는 관광기금을 활용해 총 6940억원 규모의 직간접 금융 지원을 한다고 30일 밝혔다.

지원금은 신규융자 5940억원, 상환유예 1000억원으로 책정했다. 문체부는 "내년 상반기에 자금 수요 신청이 몰릴 것을 대비해 융자예산의 70%(4200억원)를 선제적으로 시중에 공급할 계획"이라고 했다.

지원 대상도 확대해 관광유흥음식점업, 외국인전용유흥음식점업, 관광궤도업을 운영하는 이들도 운영자금 융자를 받을 수 있다. 조건은 최근 3년 기간 중 영업비용이 가장 높았던 회계연도 금액의 50%를 최대지원 한도로 정할 수 있다. 지원 방식도 기존 분기별 1회에서 수시로 신청을 받고 매달 융자 심사를 진행하는 것으로 바뀌었다.

관광기금 운영자금 융자를 받고자 하는 업체는 ▲ 한국관광협회중앙회 ▲ 업종별 협회 ▲ 지역별 관광협회 등에 방문해서 신청하거나, 우편으로 신청하면 된다. 시설자금은 15개 융자취급은행(영업점)에서 신청하면 된다.

신규 융자지원 외에 내년 1월부터 연말까지 관광기금 융자 원금상환일이 도래하는 관광업체를 대상으로 1년간 원금 상환유예도 시행한다. 올해 기금융자 상환유예 대상 업체였지만 상환유예를 신청하지 않았던 업체도 해당된다.

자세한 내용은 문체부 누리집에서 확인할 수 있다.

