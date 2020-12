올해 북미 박스오피스 40여년만의 최저

박스오피스 집계기관 컴스코어

올해 박스오피스 기록 22억8000만달러로 전년比 80% ↓

[아시아경제 권재희 기자] 올해 북미 영화관 박스오피스(흥행 수익)이 40여년 만의 최저 수준을 기록했다.

29일(현지시간) CNBC방송은 박스오피스 집계 기관인 컴스코어 자료를 인용해 올해 박스오피스 기록은 22억8000만달러(약 2조 5000억원)이라고 발표했다.

이는 역대 두번째 흥행 실적을 낸 지난해 114억달러(약 12조5000억원)보다 80% 줄어든 수준이다.

CNBC는 "올해 박스오피스는 컴스코어가 약 40년간 집계한 수치 중 최저수준"이라고 설명했다.

올해 박스오피스의 부진은 무엇보다 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 극장들이 문을 닫고 관객들도 다중 이용시설 방문을 피한 영향인 것으로 풀이된다.

실제로 코로나19가 대유행하기 전인 올해 1월 박스오피스는 9억700만달러로 전년 동기 대비 10% 많았고 2월에도 6억5100만달러로 4%의 증가세를 보였다.

그러나 코로나19가 확산된 3월 박스오피스는 2억5800만달러로 73% 감소, 4월 이후에는 월간 박스오피스가 1억달러를 넘은 적이 없는 등 부진한 실적을 기록했다.

영화업계에서는 내년에는 코로나19 백신 보급으로 더 많은 관객이 극장을 찾고 올해 개봉이 연기된 블록버스터 영화들도 줄줄이 선 보일 것이라는 점에서 상황이 나아질 것으로 기대하고 있다.

CNBC는 지난 크리스마스 시즌의 유일한 블록버스터인 '원더우먼 1984'가 유의미한 흥행 성적을 올린 점도 이런 기대감을 뒷받침한다고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr