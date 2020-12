1등급 기준 40㎏ 포대 당 7만5140원 확정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 2020년산 공공비축미곡 매입가격이 수확기 산지 쌀값(21만6484원/80㎏)에 따라 벼 1등급 기준, 40㎏ 포대당 7만5140원으로 확정됐다.

이는 작년 매입 가격(6만5750원/40㎏)과 비교해 14.3% 높은 수준이다.

경남도는 공공비축미곡 매입에 참여한 농업인에게 중간정산액 3만원/40㎏을 제외한 차액을 이달 31일까지 개인 통장으로 일괄 입금한다.

정산금 지급으로 연말 농업인 자금 유동성 확보에 도움이 될 것으로 기대한다.

한편 올해 매입한 도내 공공비축미곡은 7만1633t으로 계획 대비 100% 매입했다.

정재민 도 농정국장은 "올해는 기상이변에 따른 쌀 생산량 감소로 농업인의 어려움이 컸지만, 작년보다 쌀값이 상승해 농가소득에 버팀목 됐다"고 말했다.

