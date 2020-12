[아시아경제 라영철 기자]

■ 국장급 승진·전보

▲재난안전실장 변정권 ▲보건복지여성국장 박동주 ▲첨단산업국장 직무대리 양원모 ▲문화관광체육국장 직무대리 김창규 ▲평화지역발전본부장 직무대리 김왕규 ▲기획조정실 정책기획관 최형자 ▲의회사무처 의정관 전길탁 ▲동해안권경제자유구역청 투자유치본부장 직무대리 윤승기 ▲보건환경연구원장 김영수 ▲대변인 조종용(장기교육 복귀) ▲감사위원장 어승담(장기교육 복귀) ▲총무행정관 박광용(장기교육 복귀) ▲인재개발원장 신주호(장기교육 복귀) ▲농정국 동물방역정책관 홍경수(장기교육 복귀) ▲강원도평생교육진흥원 사무국장 파견 손인주 ▲최정집(장기교육) ▲정일섭(장기교육) ▲김종욱(장기교육) ▲김진휘(장기교육) ▲이경희(장기교육) ▲최기용(장기교육) ▲춘천시 부시장 전진표 ▲속초시 부시장 정성훈 ▲삼척시 부시장 심원섭 ▲횡성군 부군수 김옥환 ▲화천군 부군수 김용환 ▲인제군 부군수 김만호 ▲고성군 부군수 김문기

