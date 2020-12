대구시 '도시철도 엑스코선' 건설 추진 확정 … 2028년 완공 예정

기재부 예타 통과 … 생산유발효과 1조2472억 달해

수성구민운동장역~동구 이시아폴리스 12.3㎞ 구간

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 29일 도시철도 3호선 수성구민운동장역과 동구 이시아폴리스를 연결하는 '엑스코선 건설사업'이 기획재정부의 재정사업평가위원회 심의에서 최종 예비타당성 조사를 통과했다고 밝혔다.

'대구도시철도 엑스코선 건설사업'은 3호선 수성구민운동장역→중심업무지구인 2호선 범어역→동대구 벤처밸리 인근 1호선 동대구역→도심융합 특구로 조성될 경북도청 후적지와 경북대 일원→엑스코를 거쳐 이시아폴리스를 연결하는 12.3㎞ 구간 프로젝트다.

이 구간에는 기존 1·2·3호선과의 환승역 3개소를 포함해 10개 정거장이 들어서게 된다. 3호선과 같은 모노레일 방식으로 총 6711억원(국비 4027, 지방비 2684)의 사업비가 투입된다. 준공 목표 시기는 2028년이다.

엑스코선이 건립되면, 도시철도 사각지대인 동·북부 지역의 교통난 해소에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 대구는 현재 도심(중구, 수성구)과 외곽지역(동구, 북구)을 연결하는 동북로, 공항로, 동대구로 등 간선도로 교통량이 이미 포화상태다.

대구시는 엑스코선을 '도시철도망 구축계획' 1순위로 반영해 2018년 7월 국토부 승인을 받았다. 지속적인 엑스코선 필요성 주장으로 2018년 8월 기획재정부 재정사업평가위원회에서 예비타당성조사 대상사업으로 선정된 바 있다.

2018년 10월부터 시작된 기재부와 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성 조사에서 사업타당성에 대한 철저한 논리개발로 지속적인 이해·설득에 나섰으며, 지역주민들의 관심과 염원에 힘입어 마침내 예비타당성 조사를 통과하게 됐다는 게 대구시의 설명이다.

엑스코선이 건설되면 전체 생산유발효과 1조2472억원, 부가가치 유발효과 5002억원, 고용유발효과는 1만2203명, 취업유발효과는 1만256명으로 분석됐다.

권영진 대구시장은 "이번 엑스코선 예비타당성조사 통과는 코로나19로 인한 어려움을 슬기롭게 극복해 나가고 있는 250만 대구시민의 염원과 지역정치권이 함께 노력한 소중한 결과"라며 "이번 예타 통과가 침체된 지역경제 회복의 신호탄이 되기를 희망한다"고 반겼다.

