우원개발은 두산중공업과 468억원 규모의 고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제10공구) 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 기간은 2024년 6월30일까지다.

