스타강사 이지영, '주식·부동산 제외한' 130억 통장잔고 공개

[아시아경제 김봉주 기자] 이투스에서 사회탐구 영역을 가르치는 이지영 강사가 자신의 통장 잔고를 공개해 화제다.

이지영 강사는 28일 자신의 유튜브 채널에서 '구독자 14만 기념 지영샘 Q&A Live'라는 제목으로 생방송을 진행했다.

이지영 강사는 이날 생일을 맞아 구독자들과 질의응답 시간을 가졌다.

구독자들이 "부자도 라면을 먹냐, 유튜브 수입도 공개를 해달라" 등으로 질문을 했다.

이에 이지영 강사는 "통장에 조 단위의 돈이 들어 있는 건 아니다"라며 통장 잔고를 공개하기로 했다.

이지영 강사는 2시간 30분가량 이어진 방송 말미에 "주거래은행에 로그인해서 보여드리겠다"면서 "왜 보여드리는지 모르겠다. 기사가 나지는 않겠죠?"라고 말했다.

그러면서 이 강사는 "(이 계좌 잔고는) 제가 가진 부동산과 주식·펀드잔고를 포함하지 않은, 오늘 로그인해서 처음 확인해본 것이다"라고 말했다.

이 강사의 은행 어플 계좌 잔고에는 11자리 숫자가 찍혀 있었고, 약 130억원대로 추정됐다.

이 강사는 영상에서 "2014년 이후 연봉이 100억 이하로 내려간 적이 없다"면서 "누적 기부금은 50억이 넘는다"고 전했다.

차가 많냐는 질문에는 "10대는 넘는 것 같다"며 "람보르기니, 페라리, 멕라렌 등을 보유하고 있다"고 답했다.

또 시계에 대해서는 "가장 많이 차고 다니는 시계는 롤렉스, 4750만원짜리 시계다"라고 답했다.

해당 생방송은 시청자 5천명을 넘겼고, 해당 영상이 공개된 뒤로 긍정적인 답변이 달렸다.

누리꾼들은 "자수성가의 표본" "멋있다. 본인 분야에서 탑인 데다 그걸 수년째 이어가는 것도 더 대단" "본받고 싶다" "하루하루 최선을 다하는 선생님 보며 날마다 힘을 얻고 있다" "라이브 방송 처음부터 끝까지 보면서 선생님을 더욱 존경하게 됐다" "너무 멋있고 존경하고 닮고 싶다" 등의 반응을 보였다.

한편 이지영 강사는 서울대학교 사범대학 윤리교육과를 졸업해 동 대학원 박사 과정을 마쳤다. 2012년, 2014년에는 EBS에서 사회·문화, 생활과윤리 최우수 강사상을 수상했으며, 2018년에는 EBS 공로상을 수상하고 이투스에 영입됐다.

그의 현재 온라인 유·무료 누적 수강생은 250만명을 기록하며 사회탐구 영역 1등 스타강사다.

