[아시아경제 이민우 기자] 지티지웰니스 지티지웰니스 219750 | 코스닥 증권정보 현재가 5,410 전일대비 430 등락률 +8.63% 거래량 461,757 전일가 4,980 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일에이루트, 독점 수출 '코로나19' 진단키트 유럽 CE인증…"2700만 개 공급 협의" close 는 미국 FCO 제네시스사(社)와 93억원 규모의 니트릴 장갑(Nitrile Powder Free Disposable Gloves) 공급계약을 맺었다고 29일 공시했다. 이는 지난해 연결기준 매출의 30.82%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr