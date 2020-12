[아시아경제 박준이 기자] 트루윈 트루윈 105550 | 코스닥 증권정보 현재가 4,415 전일대비 55 등락률 -1.23% 거래량 1,077,781 전일가 4,470 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 급상승 임박 확인, 당신이 꼭 사야할 종목 TOP4트루윈, 중국판 테슬라 ‘니오’에 전기차 부품 공급[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 은 지투원데이즈사모투자 합자회사에 125억원을 출자하기로 결정했다고 29일 공기했다. 지투원데이즈사모투자 합자회사는 경영참여형 사모펀드(PEF)다. 총 출자약정금 140억원 중 125억원을 먼저 출자한 것이다. 최종 투자액과 지분 비율은 향후 확정될 예정이다. 트루윈 측은 “BSE 투자목적 회사인 지투원데이즈사모투자 합자회사의 유한책임사원으로 참여하기 위해 이번 출자를 결정했다"고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr