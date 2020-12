광주 광산구 ‘지적공부 변환사업’ 국토부장관상 수상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구가 ‘지적공부 세계측지계 변환사업’ 우수지자체로 선정돼 국토교통부장관상을 수상했다.

이 사업은 일본 동경 중심의 ‘지역좌표계’를 국제표준인 지구 질량 중심의 ‘세계측지계’로 변환하는 사업이다. 지역좌표계는 일제강점기부터 사용해오던 제도다.

광산구는 2013년부터 올해까지 지적공부 세계측지계 변환사업으로 13만4876필지의 좌표를 변환해 변환율 100%를 달성했다.

이를 통해 내년부터 전국에 적용되는 세계측지계 기준 지적측량에 착오가 없도록 만들었다. 국토부는 이런 광산구의 노력을 인정해 이번에 장관상을 수여했다.

김삼호 광산구청장은 “지적공부가 세계측지계로 변환되면 새 표준과 다른 공간 정보를 연결하는 다양한 콘텐츠를 개발할 수 있다”며 “재난·재해에 대응해 안전을 지키는 콘텐츠를 비롯해 시민행복을 견인하는 공간 정보 생산과 유통을 위해 행정이 더 많은 노력을 기울이겠다”라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr