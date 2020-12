[비트코인 지금] 소폭 내림세…국내 2990만원·해외 2만6600달러선

[아시아경제 이민지 기자] 대표 가상통화(암호화폐) 비트코인이 국내 시장서 2990만원, 해외 시장에서는 2만6600달러선에서 거래됐다.

29일 12시 32분 기분 가상통화거래소 빗썸에 따르면 비트코인은 24시간 전보다 1.11%(33만5000원) 내린 2989만1000원에 거래됐다. 하루 거래대금은 2000억원에 달했다.

다른 가상통화들도 내림세를 보였다. 리플(-21.51%), 이더리움(-2.57%), 이오스(-5.31%), 비트코인캐시(-5.16%), 라이트코인(-4.55%) 등은 24시간 전보다 하락했다.

또다른 가상통화 거래소 업비트에 따르면 비트코인은 전 거래일보다 1%(30만2000원) 내린 2994만7000원을 가리키고 있다. 다른 디지털자산인 이더리움(-2.4%), 이오스(-2.75%), 비트코인캐시(-3.11%), 리플(-7.94%), 라이트코인(-2.03%) 등도 하락했다.

해외시장에서도 비트코인은 소폭 하락세를 보였다. 같은시각 비트코인은 가상통화 시황기업 코인마켓캡에서 전 거래일 대비 1.66% 하락한 2만6640.29달러를 기록했다. 이외에도 라이트코인(-2%), 스텔라(-4.94%) 등도 하락했다. 이외에 이더리움(0.31%), 비트코인캐시(0.75%), 테더(0.72%) 등은 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr