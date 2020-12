한라그룹, 한라대에 코로나 극복 생활안정 장학금 지원

[아시아경제 우수연 기자]한라그룹이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 한라대학교 재학생 580명을 대상으로 생활안정 장학금 3억원을 지원한다고 29일 밝혔다.

'생활안정 장학금'은 재학생 가족(보호자 등)에게 직접 전달 되는 생활비 지원형 장학금으로, 한라대학교는 학생들의 가정 경제에 실질적 도움이 되도록 이번 장학금을 편성했다. 가구당 소득 수준에 따라 최대 100만원(재학생 1인당)까지 지원하며 수혜 대상은 한라대 전체 학생의 17% 가량이다.

김응권 한라대 총장은 "코로나 팬데믹 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 학생들에게 등록금 이외의 추가적인 지원이 절실한 상황"이라며 "따뜻한 마음으로 도움을 주시는 한라그룹에 진심으로 감사를 전한다"고 밝혔다.

한편 한라대학교는 1학기에 이어 2학기에도 교내 입주 복지매장 임대료를 50% 감면하는 등 지역 중소상공인들과 상생을 통한 코로나19 극복에 앞장서고 있다.

