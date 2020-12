캐롯손보, 퍼마일자동차보험 법인차량 전용 상품 출시

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 29일 퍼마일자동차보험 법인차량 전용 가입 상품을 출시했다고 밝혔다.

가입 대상은 자동차등록증 소유자가 법인인 자동차로, 가입을 희망하는 법인은 캐롯 홈페이지에서 예상 보험료 산출과 가입이 가능하다.

법인 상품 운전자 범위는 '임직원한정특약'과 '누구나 운전 가능' 중에 선택할 수 있다. 법인 승용차의 경우 임직원한정특약 항목을 선택해 운전자를 직원으로만 한정할 경우에는 가입 비용에 대해서 세제혜택을 받을 수도 있다.

대인, 대물배상 및 자기차량 손해의 경우 개인상품과 유사한 수준에서 보상받을 수 있다. 대인배상Ⅰ의 경우 1인당 사망?후유장애 1억5000만원, 부상 3000만원 한도 내에서 보상되며 대인배상Ⅱ는 최대 무한까지 손해액 보상을 설정할 수 있다.

자기신체사고도 사망 최대 1억원, 부상 최대 5000만원까지 보상 범위 선택이 가능하며 자기부담금도 선택가입을 통해 손해액의 20% 범위 안에서 최소 20만~최대 50만원 한도의 본인부담금을 제외하고 보상받을 수 있다.

캐롯손보 관계자는 "법인차량 전용 자동차보험에 대한 꾸준한 고객 니즈를 반영해 상품을 출시하게 됐다"며 "평소 운행이 많지 않은 법인차량의 경우 퍼마일자동차보험이 훨씬 합리적일 수 있다"고 말했다.

