우리금융, 그룹 통합서비스 '우리원투게더' 출시

언택트 시대 고객 맞춤형 비대면 금융서비스 지속 확대할 것

[아시아경제 김효진 기자]우리금융그룹은 우리은행·카드·종합금융 등 자회사 자산현황을 통합 관리할 수 있는 ‘우리원(WON)투게더’ 서비스를 출시했다고 29일 밝혔다.

우리원투게더는 우리원뱅킹(우리은행), 우리원카드(우리카드), 위비멤버스(우리카드), 스마트뱅킹(우리종금) 등 자회사별 어떠한 스마트앱에서 접속하더라도 우리금융그룹 다른 자회사의 자산을 관리할 수 있는 특화 서비스다.

예를 들어, 우리은행 거래 고객이 우리원뱅킹에 접속하면 ‘우리원투게더’ 플랫폼을 통해 우리카드를 신규 발급할 수 있으며, 우리종금의 상품도 가입할 수 있다.

별도의 애플리케이션(앱) 설치없이 각각의 플랫폼 내에서 고객별 보유자산, 카드 결제대금과 이용내역, 꿀머니 잔액 등을 한 화면에 볼 수 있으며, 다른 자회사의 상품 가입이나 카드 신규 발급도 바로 연계되는 원스톱 서비스다.

특히, 우리원투게더를 통해 여러 자회사에 흩어져 있는 자산현황을 통합 조회할 수 있게 돼 이용 편의성이 획기적으로 개선됨은 물론, 고객 니즈에 따른 효과적인 마케팅도 가능할 것으로 기대된다.

우리금융그룹 관계자는 “우리원투게더는 언택트 시대에 고객이 우리금융그룹 앱 이용의 편의성을 한 층 더 높였으며, 그룹 차원에서는 자회사 간 연계 마케팅을 확대할 수 있는 등 시너지를 강화하는 계기가 될 것”이라면서 “앞으로도 고객 니즈에 맞춘 다양한 비대면 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

