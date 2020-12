변종까지 발생한 日, 정치인들은 도우미 동석 송년회…"감염 우려로" 변명은 더 가관

[아시아경제 최은영 기자] 일본의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 심상치 않은 가운데 일부 정치인들이 여성 도우미를 동석한 술자리를 가진 것으로 드러나 뭇매를 맞고 있다. 심지어 이들은 여성 도우미 동석에 대해 "코로나19 감염 우려"라고 변명해 더 크게 비난을 받고 있다.

27일 도쿄신문 등 외신에 따르면 아이치현 니시오시 시의회 의원 14명이 지난 18일 음주를 동반한 료칸 회식을 한 사실이 드러나 논란이 됐다. 특히 이들이 동료 시의원이 운영하는 료칸에서 2시간가량 술자리를 가지면서 여성 도우미 3명을 동석시켰다는 것이 큰 문제가 됐다.

논란이 불거지자 이들은 "경솔한 행동에 대해 사과한다"라면서도 "여성 도우미를 부른 것은 코로나19 예방 차원에서 한 것"이라고 변명했다.

이어 "다른 참석자에게 술을 따라주기 위해 앉았다 일어서기를 반복한다든지 하면 혹시라도 있을 코로나19 바이러스가 퍼질 가능성이 커지기 때문에 안전을 위해 마스크 착용 도우미를 불렀다"라고 말했다.

비슷한 논란은 나라현 야마조에촌 의회에서도 불거졌다. 이곳에서는 촌 의회 의원 5명이 도우미 3명을 고용해 인근 마을에서 술자리를 가져 논란이 됐다.

가와바타 가즈유키 촌의회 의장은 "평소 같으면 우리가 술을 따랐겠지만, 지금은 (코로나19 상황으로) 그렇지 않기 때문에 도우미들을 불러 술을 따르게 했다"라며 해명했다.

이들의 변명에 감염증 전문가는 "술자리에 도우미를 부른 이유에 감염 예방을 갖다 붙이는 것은 어불성설"이라며 "이런 상황에서는 자기 술을 자기 스스로 따라 마시는 게 맞다"라고 지적했다.

한편 일본에서는 정치인들이 최근 거세진 코로나19 확산세와는 대조적인 경솔한 행동으로 뭇매를 맞고 있다.

스가 요시히데 일본 총리는 지난 14일 밤 총 8명 규모의 스테이크 회식에 참석해 논란이 됐다. 스가 총리는 "깊이 반성한다"라며 재차 사과했지만 일본 누리꾼들은 "스가가 이런 태도이니 지방 자민당 의원들도 얼이 빠졌다", "이러니 국민에게 자제를 요청해도 따르지 않는 것이다. 일반회사에서는 '송년회'말도 꺼내기 어려운데 격차가 너무 심하다"라는 등의 비판 반응을 보이고 있다.

일본의 코로나19 확진자는 27일 3,881명을 기록했다. 누적 확진자 수는 21만 9,146명, 사망자는 3,247명을 기록했다. 일본은 23일 3,270명, 24일 3,740명, 25일 3,831명을 기록하며 매일 최다 기록을 경신하고 있다. 이에 최근에는 영국발 변종 코로나19 감염 사례까지 발생하는 등 한바탕 홍역을 치르고 있다.

