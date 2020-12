코로나검사 후 격리없이 제주 방문사례 많아져 ‘우려’

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 코로나19 감염 확산으로 수도권에서 진단검사 대상이 확대되면서 검사 후 격리 없이 제주 여행에 나서는 경우가 많아지고 있어 제주도 방역당국이 우려하고 있다.

27일 제주도에 따르면 수도권 지역 선별진료소에서 검사받고 입도해 확진 판정을 받은 자가 증가하고 있는 것으로 확인됐다.

서울 지역 선별진료소에서 검사를 희망해 검사를 시행하면 진단검사 결과가 나올 때까지 의무적으로 격리를 진행하고 대기해야 하지만, 이탈 시 법적 처벌에 관한 근거 조항이 없어 검체 채취 후 제주로 입도하는 사례가 발생하고 있다.

최근 1주일 사이 24일 1명, 25일 1명, 26명 2명으로 최근 총 4명의 다른 지역 확진자의 입도 사실을 확인했다. 이들은 모두 병상 미배정으로 입원 대기 중인 상태이다.

제주도는 도내 확진자의 입원을 우선순위에 두고 병상을 배정하고 있으며, 다른 지역에서 검사 후 대기 없이 입도한 뒤 확진 판정을 받은 이들에 대해서는 병상 배정순위를 뒷순위로 정해 대응할 방침이다.

또한 공식적으로 익명 검사 후 대기 의무화 등에 대한 지침 개정 등을 정부에 건의할 예정이다.

원희룡 지사는 27일 오전 8시 제주도청 4층 한라홀에서 코로나19 일일대응상황 회의를 주재하며 “이동을 자제하거나 금지해야 하는 경우가 있는지 자세히 파악할 것”을 지시했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr