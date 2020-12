與, 정경심 판결에 "당혹"…진중권 "민주당, 단체로 실성"

정경심 1심서 징역 4년·벌금 5억원

[아시아경제 허미담 기자] 정경심 동양대 교수가 1심에서 실형을 선고받자 여당이 당혹감을 감추지 못한 가운데 진중권 전 동양대 교수가 23일 "더불어민주당은 단체로 실성했다"고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이제는 사법개혁이다. 이탄희 시켜서 법관 탄핵하면 된다"며 이같이 말했다. 이탄희 민주당 의원은 같은 당 이수진 의원과 함께 양승태 전 대법원장의 사법행정권 남용 관련 의혹을 폭로한 바 있다.

진 전 교수는 "자기들의 거짓말에 자기들이 발목 잡힌 셈"이라며 "국정이 고스톱이냐. 못 먹어도 '고'하게"라고 비꼬았다.

이어 "그러다 피박에 광박까지 쓴다고 미리 경고했거늘. 이제 화투장까지 흔들었다"면서 "차후에 벌어질 일은 자업자득"이라고 비판의 목소리를 높였다. 끝으로 그는 "이 광기(狂氣)는 대체 언제까지 이어질까"라고 일갈했다.

앞서 서울중앙지법 형사합의25-2부(임정엽·권성수·김선희 부장판사)는 이날 업무방해 등 혐의로 기소된 정 교수에게 징역 4년에 벌금 5억원을 선고하고 법정구속했다. 또 추징금 1억3800여만원을 명령했다.

이를 두고 일부 민주당 의원은 당혹스러움을 감추지 못했다. '조국백서' 필진인 김남국 민주당 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "가슴이 턱턱 막히고 숨을 쉴 수가 없다"며 "세상 어느 곳 하나 마음 놓고 소리쳐 진실을 외칠 수 있는 곳이 없는 것 같다"고 했다.

같은 당 김용민 의원도 "검찰 기소의 문제점들이 국민에게만 보이나 보다"라며 "법원이 위법수사와 기소를 통제해야 하는데 오늘은 그 역할을 포기한 것 같다"고 유감을 드러냈다.

