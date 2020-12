[아시아경제 김은별 기자] 이라크 정부가 한국의 대우건설과 알포 신항만 건설 1단계 계약을 체결하는데 합의한 것으로 알려졌다.

23일(현지시간) 외신에 따르면 대우건설은 이라크 남부 바스라주 알포(AlFaw) 신항만 건설의 1단계 공사를 맡게 됐으며, 계약 규모는 26억2500만 달러(약 2조9000억원)에 달할 전망이다.

대우건설은 이미 알포 신항만 1단계 공사 중 방파제 공사를 비롯해 움 카스르(Umm Qasr)지역과 알 포 지역을 연결하는 침매터널 제작장 조성 공사, 진입도로 공사 등을 수주한 바 있다.

