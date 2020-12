충남도·영화테크, 전기차 폐배터리 재사용 ‘실증·상용화’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 자동차 부품 생산기업 영화테크와 함께 개발한 전기차 폐배터리 재사용 기술이 실증 및 상용화 단계에 접어들었다.

도는 전기차 폐배터리를 재사용한 태양광 발전설비 에너지저장장치(ESS) 제작기술을 국내 최초로 개발해 성능 검증에 나선다고 23일 밝혔다.

ESS 제작기술은 2018년부터 3년간 추진한 자체 연구개발(R&D) 사업의 결과물로 도는 최근 성능 검증 준비를 마치고 이를 실증하는 단계에 돌입했다.

연구개발 사업은 전담기관인 충남창조경제혁신센터가 2018년 지정공모로 영화테크를 주관기관으로 선정하고 NS신성, 숭실대가 동참하는 방식으로 추진됐다.

특히 이날 충남은 산업통상자원부의 ‘제5차 규제특례심의위원회’에서 ESS 기술을 실증특례로 인정받아 실증 진행과정에 탄력이 붙을 것으로 기대된다.

도는 이를 계기로 폐배터리 재사용 기술을 상용화해 자원선순환 구조를 정착시키고 새롭게 형성될 폐배터리 재사용 시장을 선점한다는 전략이다.

도 관계자는 “전기차 보급이 확대되는 상황에서 폐배터리 배출도 기하급수적으로 증가할 것으로 전망된다”며 “도는 배터리 재사용 산업을 육성해 향후 신산업 분야를 선점할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

