[슈퍼마켓 돋보기] 맛을 완성해 주는 만두 간장, 계란 간장

냉동실에 만만하게 들어 있는 만두,

냉장실에 만만하게 들어 있는 계란,

두 가지가 없었다면 급할 때 우리 집 밥상은 누가 책임질까?

만만하지만 만만하게 볼 수 없는 만두와 달걀을 더 맛있게 먹을 수 있는 간장이 있다면 하나쯤 장만하고 싶어진다.

만두가 맛있어지는 간장(일명, 만두 간장)은 간장에 생강과 레몬이 담겨 있어 만두를 더 맛있게 즐길 수 있다. 보통 만둣집에 가면 간장에 식초, 고춧가루 넣어 섞어서 찍어 먹는데 만두 간장에 따라 만두의 맛도 달라지니 만두를 가장 맛있게 먹기 위해 만들어진 간장이다. 만두 간장은 기존 양조간장 대비 염도를 70% 이상 낮춰 나트륨 섭취 부담을 덜었다고 한다. 만두에서 느껴지는 느끼함을 상큼함을 더한 만두간장에 찍어 먹으니 만두를 더 맛있게 먹게 된다. 만두 외에 각종 전이나 튀김도 물론 찍어 먹을 수 있어 만두 간장이라고 만두에만 기회를 주지 말고 튀김, 전에도 기회를 주고 튀김이나 전의 종류에 따라 고추기름 한방울 추가 해 주면 더 맛있다.

계란이 맛있어지는 간장(일명, 계란 간장)은 밥에 계란(스크램블, 후라이, 삶은 계란등)을 어떤 형태로든 곁들이고 참기름만 약간 넣고 계란 간장을 뿌려 비벼 주면 든든한 한 끼가 된다. 계란 간장은 100% 자연 숙성 간장의 맛과 향은 유지하면서 염도는 25% 낮춰 요리할 때 넣어도 짜지 않아 무침에도 사용하면 좋다.

만두 간장, 계란 간장은 이중 구조로 특수 설계된 안심 밀폐 용기로 개봉 후에도 외부 산소와 자외선을 차단해 신선한 간장의 맛과 품질을 오래 유지해 준다. 물론 집에서 요리를 잘 하지 않는다면 간장 어느 것이나 한병이면 충분하겠지만 더 맛있는 요리를 먹기 위해서는 다양한 간장을 곁들여 보는 것도 좋을 것 같다.

맛있는 간장이, 맛있는 요리를 완성하니까!

글ㆍ사진=이미경(요리연구가, 네츄르먼트 http://blog.naver.com/poutian)