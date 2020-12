LNG·하이브리드 등 우선 적용해 2030년까지 528척 친환경선박 전환

해수부·산업부, '제1차 친환경선박 개발·보급 기본계획(2021~2030)' 발표

관공선 388척·민간 140척 친환경선박 전환

2030년까지 매출 4.9조원·생산유발 11조원·고용 4만명 창출 전망



온실가스 배출량 기존 유류선박 대비 70%이상 저감기술 확보

친환경 신기술 적용한 시범선박 10척 이상 건조 추진

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 2030년까지 노후 관공선과 민간선박 528척을 친환경선박으로 전환하기로 했다. 또 온실가스를 70% 이상 줄일 수 있는 감축기술 개발에도 나선다.

해양수산부와 산업통상자원부는 23일 정부세종청사에서 홍남기 경제부총리 주재로 열린 '제23차 비상경제 중앙대책본부 회의' 및 '제7차 한국판 뉴딜 관계장관회의'에서 이 같은 내용을 담은 '제1차 친환경선박 기본계획'을 확정했다고 밝혔다.

국제해사기구(IMO)의 온실가스 규제 강화와 유럽연합(EU)의 배출권거래제(EU-ETS) 시행예정 등에 대응하기 위해 전 세계 조선·해운시장은 기존 유류선박에서 친환경 선박 체계로 전환 중이다. 이에 우리 정부도 해양환경 규제 및 친환경 선박 신시장에 대한 적극적인 대응을 위해 올 1월 '환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률'을 시행한 데 이어 이번 친환경선박 기본계획을 마련한 것이다.

우선 친환경선박 보급 촉진에도 나선다. LNG·하이브리드 등 상용화된 기술을 우선 적용해 공공부문부터 선제적으로 친환경선박으로 전환하고 민간부문으로 확산할 방침이다.

노후 관공선 199척은 대체 건조하고, 선령 10년 미만의 189척은 미세먼지 저감장치(DPF)를 설치하여 개조하는 등 2030년까지 총 388척의 관공선을 친환경선박으로 전환할 예정이다. 민간선박의 경우 유·도선 및 여객선 등 내항선박 58척과 화물선 등 외항선박 82척 등 총 140척을 친환경선박으로 전환할 수 있도록 지원할 계획이다. 전체 대상선박 3542척의 15%에 해당하는 528척을 친환경선박으로 전환함으로써 4조9000억원의 매출과 11조원의 생산유발 및 4만여명의 고용을 창출할 수 있을 것으로 정부는 기대하고 있다.

2030년까지 온실가스를 70% 이상 줄일 수 있는 감축기술 개발도 추진한다. 이를 위해 미래 친환경선박 세계 선도 기술 확보를 위해 'LNG(액화천연가스)·전기·하이브리드 핵심기자재 기술 국산화·고도화 → 혼합연료 등 저탄소선박 기술 → 수소·암모니아 등 무탄소선박 기술' 등으로 이어지는 친환경 선박 및 기자재 기술의 체계적·종합적 기술개발을 지원하기로 했다.

현재 상용화 기술인 LNG와 전기, 하이브리드 추진 기술은 핵심기자재의 국산화·고도화 기술 개발을 통해 원가 및 기술경쟁력을 제고할 계획이다. 또 향후 무탄소 연료 개발을 위한 중간다리 기술로서 기존 연료와 무탄소 연료를 혼합해 사용하는 혼합연료 추진 기술과 마찰 저항 저감, 경량화 및 고효율 추진기 등을 통해 온실가스를 감축할 수 있는 에너지효율 향상 기술 등 저탄소 기술을 개발한다. 아울러 초기단계인 무탄소선박의 경우 수소·암모니아 연료전지 등 핵심 기자재 기술과 연료저장탱크 및 연료공급·추진 시스템 개발을 통해 무탄소 선박기술을 조기에 확보한다는 전략이다. 이를 위해 '친환경 선박 전주기 혁신 기술 개발 사업(2022~2031년·9500억원 규모)을 추진(4분기 예비타당성 검토 진행중)할 계획이다. 정부는 이를 통해 2030년까지 온실가스 배출량을 기존 유류선박 대비 70% 이상 저감할 수 있는 기술을 확보할 수 있을 것으로 전망했다.

친환경선박 보급 촉진을 위한 LNG, 전기 등 친환경 연료공급 인프라도 단계적으로 확충하기로 했다. LNG벙커링 선박 운영과 육상 터미널 구축 등 LNG 연료 공급수단을 다변화하고, 접안선박의 육상전원공급장치인 AMP를 소형 전기·하이브리드 선박의 고속 충전설비로 활용하는 등 연료공급 인프라를 확충한다. 또 친환경선박 시장주도 생태계를 조성을 위해 친환경선박 및 기자재 국가 인증제도 등을 운영해 사업자 선정 시 가산점 부여와 인증 받은 기술의 국제 표준화 등을 지원할 예정이다. 이와 함께 실제 친환경선박 운항정보를 바탕으로 온실가스 및 대기오염물질 배출량 분석·검증과 선박의 원격진단과 예측정비 등이 가능한 지원센터를 구축해 안전운항 및 관리의 기반을 확보할 계획이다.

정부는 이번 기본계획을 통해 2030년까지 1조3000억원의 환경개선 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망했다. 친환경선박 전환을 통해 약 40만t(2017년 1181만t 대비 3% 수준)의 온실가스와 함께 기존 미세먼지 저감 대책(2025년까지 약 7500톤t)에 더해 약 3000t(2017년 1만8936t 대비 18% 수준)의 미세먼지를 감축할 수 있을 것으로 예상했다.

