'대마초 홍역' 국민연금, 고강도 쇄신 나서

신입 인성검사 강화하고

간부 '청렴 서약서' 제출

[아시아경제 서소정 기자] 국민연금공단이 23일 국민 신뢰 제고를 위해 고강도 쇄신대책을 내놓았다. 국민연금공단 기금운용본부 직원 4명의 '대마초 흡입 사건'으로 홍역을 치른 지 96일 만으로 지난 9월 공단은 쇄신대책 마련을 약속했다.

김용진 국민연금 이사장(사진)은 우선 채용 절차부터 개선한다. 기존 전문성 검증에 더해 외부 전문업체를 통한 평판조회를 신설한다. 신입 직원 채용 시 인성 검사를 강화해 이 결과를 면접에 활용하고, 공직윤리 교육 기간을 늘리기로 했다.

공직기강 확립과 간부의 솔선수범 의지를 표명하기 위해 김 이사장을 포함한 지사장 이상 간부들이 비위행위 시 어떤 처분도 감수하겠다는 '청렴 서약서' 제출을 의무화 했다. 또 비위행위자뿐 아니라 부서장에게도 '연대 책임'을 묻기로 했다. 기금 관련 계약 등 위험 취약 분야의 준법 점검을 강화하고, 윤리경영 전담 부서를 신설하는 등 다중 점검체계도 강화한다.

국민 신뢰를 훼손하는 비위행위에는 예외 없이 무관용 원칙을 적용키로 했다. 6대 비위행위(성범죄, 금품ㆍ향응 수수, 공금횡령ㆍ유용, 채용 부정, 마약, 음주 운전)는 정도가 중한 경우 1회만 위반하더라도 해임 이상으로 강력히 제재하도록 했다.

조직 개편을 통한 감시 기능 강화 방안도 마련됐다. 징계처분 결과는 대내외에 투명하게 공개하고,징계자에 대한 승진과 성과급 지급 제한 등의 조치를 강화한다.

김 이사장은 "비위 면직자에 대해서는 국민권익위원회 '공공청렴 e시스템'에 등재하고 재취업 모니터링을 강화하는 등 비위행위는 절대로 용납되지 않는다는 인식이 조직의 상식이 되도록 하겠다"며 "쇄신대책을 공단 임직원 모두가 한마음으로 실천해 신뢰받는 연금으로 거듭날 것"이라고 말했다.

