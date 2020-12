[아시아경제 구은모 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 100 등락률 +0.40% 거래량 215,754 전일가 25,050 2020.12.23 11:54 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 에어버스와 7177억원 규모 윙립 추가공급 계약 체결KAI, 1.3억불 규모 10인승 비즈니스젯 동체 구조물사업 수주한국항공우주, 1429억 규모 공급계약 체결 close 는 브라질 업체(Embraer)와 893억 규모의 E190/195 E2 Wing Upper Stringer 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 2.9% 규모이며, 계약기간은 2035년 12월31일까지다.

