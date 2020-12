프랑스, 코로나19 변이에 닫았던 英국경 재개방키로…"검사는 필수"

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 확산에 영국과의 국경을 폐쇄했던 프랑스가 23일(현지시간) 국경을 재개방키로 했다.

22일 일간 가디언 등에 따르면 영국 교통부는 이날 프랑스와의 협의를 진행해 국경을 다시 개방하기로 했다고 밝혔다. 앞서 프랑스는 지난 21일 0시를 기점으로 영국에서의 입국을 전면 금지했고 이에 따라 영국에서 프랑스로 차량과 항공, 선박, 열차 등 모든 교통 수단의 이동이 차단됐다.

이후 영국과 유럽 대륙 사이 주요 교역항인 도버항과 인근 켄트 지역에는 화물트럭 수천대가 발이 묶였고 양국 정부는 이 문제를 해결하기 위해 긴급하게 협의를 진행했다. 그 결과 23일부터 국경을 다시 열고 이동 제한을 완화하기로 했다.

프랑스 정부는 영국 내에 있는 프랑스 또는 유럽연합(EU) 회원국 시민과 이들 국가의 영주권을 보유한 영국 및 제3국 국민들은 프랑스 입국을 받아들이겠다고 밝혔다. 이 외에도 의료진이나 무역 업계 종사자, 버스나 기차 운전자 등도 이동이 가능하다. 다만 영국에서 프랑스로 이동하기 위해서는 출발하기 전 72시간 이내에 코로나19 검사를 받고 음성 판정을 받아야한다.

현재 전 세계에서 50개국 이상이 영국발 입국을 제한 또는 금지한 것으로 나타났다. 하지만 전문가들은 입국 제한이나 국경 봉쇄가 코로나19 변이 확산을 막을 수 있는 방법이 아니라는 의견을 내놓고 있다. 이미 변이가 영국 뿐 아니라 다른 국가에서도 확인되고 있어 확산됐을 가능성이 높기 때문이다.

한편, 일각에서는 이번 사태를 놓고 불과 열흘 앞으로 다가온 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴) 전환기간 종료 때까지 영국과 EU가 합의에 이르지 못하면 벌어질 수 있는 '노딜(No Deal)' 혼란이 미리 재현되고 있다는 평가를 내리기도 했다. 당장은 식료품 등의 부족 현상이 일어나지는 않고 있지만 계속해서 영국과 EU 간 화물운송에 차질이 빚어지면 일주일 뒤에는 대란이 발생할 수 있다는 우려도 나온다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr