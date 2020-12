인천국제공항, 네이버 '스마트주문' 도입한다

[아시아경제 부애리 기자] 인천국제공항에 네이버의 비대면 주문 서비스가 도입된다.

네이버와 인천국제공항공사는 인천공항 '스마트주문' 시범 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 스마트주문은 네이버 앱을 통해 비대면 방식으로 음식점이나 카페의 메뉴를 주문할 수 있는 기능이다.

이번 MOU는 총 9개사가 참여하는 대규모 협약으로 진행됐다. 공항 내 입점한 6개사(롯데GRS,아모제푸드,아워홈,파리크라상,풀무원푸드앤컬처,CJ푸드빌)와 글로벌 결제 대행사 '파이서브 코리아'가 함께 손을 잡았다. 인천국제공항공사는 내년 말까지 공항 내 비대면 주문 환경 구축을 위한 업무를 총괄하고, 네이버는 협력사들과 스마트주문 시스템 연동을 구현할 계획이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속 인천국제공항의 직원과 이용객의 안전을 도모하고 매장 내 밀집도를 낮추는 것이 목표다. 고객이 스마트주문을 통해 바쁜 일정 중에도 수월하게 음식을 주문할 수 있도록 만든다는 구상이다.

네이버 스마트주문은 이번 협약을 계기로 향후 빠르게 활용처를 넓혀갈 수 있는 성장의 발판을 마련했다. 협력사들과의 시스템 연동이 완료된 이후에는 네이버와 각사의 협의에 따라 추후 인천국제공항 외 식음료(F&B) 가맹점에서도 스마트주문이 즉시 적용될 수 있기 때문이다.

박일성 네이버 스마트주문 리더는 "인천국제공항공사 등 협력사와의 MOU를 통해 상주 직원과 이용객에게 한층 안전한 주문 경험을 제공할 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 네이버는 다양한 업체들과의 협력을 도모해 보다 많은 곳에서 스마트주문의 편리함을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr