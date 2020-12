[아시아경제 황준호 기자] 바다 속 장애물이나 지형을 탐지하고 일정 해역의 해양정보를 수집해 양식수산업, 해양재난 등에 대응할 수 있는 정보를 제공하는 해양장비의 국산화를 위한 기술이전 설명회가 22일 열렸다. 광주과학기술원 정보통신융합연구센터는 해양음향측심 물성 모니터링기기의 국산화개발 기술이전을 위한 온라인 설명회를 열었다.

기술이전 장비는 고해상도 멀티빔 음향측심기기와 해양 물성 모니터링 원격전송 시스템이다. 멀티빔 음향측심기기의 경우 덴마크 제품이 우리나라 시장의 95%를 차지하고 있다. 이 센터는 이번 설명회에 따라 기술 이전이 이뤄지면 연간 동종장비 100억원 이상, 유사 장비 300억원 이상 수입 대체 효과가 있을 것으로 봤다. 연간 5000억원 이상의 해외 시장 진출도 가능할 것으로 예상했다.

