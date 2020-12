LG전자, 어려운 이웃 위한 김장김치·식료품 나눔

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 92,300 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 266,538 전일가 92,200 2020.12.23 10:21 장중(20분지연) 관련기사 "가전·예술작품 즐긴다"…'LG 시그니처 아트갤러리' 온라인 개관[클릭 e종목]"LG전자, 전 부문 실적 개선 기대…여전히 싸다"LG 올레드 TV, MZ세대 공략 키워드는 '게이밍' close 는 최근 ‘사랑의 김치나눔’ 행사에서 모은 수익금을 구세군자선냄비본부에 전달했다고 23일 밝혔다.

구세군자선냄비본부는 전남 해남과 경북 영양에서 재배된 배추로 만든 김장김치를 기부금으로 구입해 다음달 서울 종로구 돈의동과 중구 남대문 지역 쪽방촌 800가구에 기부할 예정이다.

또 쌀과 라면, 통조림, 밀가루 등 식재료가 담긴 식료품 꾸러미도 함께 전달한다. 해남과 영양은 LG전자가 농어촌과의 상생 협력을 위해 1사1촌 대상 지역으로 선정한 곳이다.

LG전자가 2012년부터 매년 사랑의 김치나눔 행사를 통해 어려운 이웃에게 전달한 김치는 현재 약 31t에 달한다.

윤성일 LG전자 한국영업본부 키친어플라이언스마케팅담당은 "고객들로부터 받은 사랑을 어려운 이웃들과 함께 나누고 지역 주민과의 상생을 위해 다양한 활동을 진행하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr