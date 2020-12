설민석 역사 왜곡 논란 사과 "제작진 잘못 없다…제가 부족하고 모자라"

21일 제작진 사과에 이어진 사과



[아시아경제 김봉주 기자] tvN '설민석의 벌거벗은 세계사' 진행자 설민석이 역사적 사실관계가 틀렸다는 지적을 받고 논란이 된 뒤 "내가 많이 부족하고 모자라서 생긴 부분"이라며 고개 숙였다.

설민석은 22일 자신의 유튜브 채널에 '안녕하세요 설민석입니다'라는 제목의 영상을 올려 "제가 부족하고 모자라서 생긴 부분이다. 제작진은 잘못이 없다"고 밝혔다.

그는 "제 이름을 건 프로그램 중 '설민석의 벌거벗은 세계사'라는 프로가 있다. 그런데 지난 2화, 클레오파트라 편에서 강의 중 오류를 범했고, 그 부분을 자문 위원께서 지적해 주셨다"며 "그 부분에 대한 답변을 드리겠다"고 말했다.

이어 "어제 tvN 벌거벗은 세계사 제작진이 정중하게 시청자 여러분들께 사과의 말씀을 드렸다. 제가 판단할 때 제작진은 아무런 잘못이 없다"면서 "내 이름을 건 프로그램이기 때문에 모든 잘못은 저에게 있다고 생각한다"고 말했다.

설민석은 "제가 많이 부족하고 모자라서 생긴 부분인 것 같다"면서 "앞으로 여러분들의 말씀들, 더 잘하라는 채찍질로 여기고 더 성실하고 더 열심히 준비하는 설민석의 모습을 보여드리도록 하겠다"고 했다.

그러면서 "이번 일로 불편해하셨던 여러분들, 걱정해주셨던 많은 분께 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다"면서 고개 숙였다.

설민석 강연 역사 왜곡 논란은 지난 19일 '설민석의 벌거벗은 세계사' 이집트편 방송 후 발생했다. '설민석의 벌거벗은 세계사'는 전 세계 곳곳, 각 나라 명소를 둘러보며 다양한 관점에서 우리가 몰랐던 세계사를 쉽고 재미있게 파헤쳐 보는 프로그램으로, 지난 12일 첫 방송을 시작했다.

고고학 전문가 곽민수 연구소장은 지난 20일 페이스북에 글을 올려 "'설민석의 벌거벗은 세계사' 클레오파트라 편을 보는데 사실관계 자체가 틀린 게 너무 많아서 하나하나 언급하기가 힘들 지경"이라며 비판했다. 곽 씨는 한양대에서 문화인류학을 전공하고, 영국 옥스퍼드대와 더럼대에서 이집트학을 전공했다. 또 해당 방송편에 자문 역할을 했다.

곽 씨는 "알렉산드리아 도서관을 알렉산드로스가 세웠다는 말이나 프톨레마이오스-클레오파트라 같은 이름이 무슨 성이나 칭호라며 '단군'이라는 칭호와 비교한다든가 하는 것들은 정말 황당한 수준"이라며 "'왔노라, 보았노라, 이겼노라(VENI VIDI VICI)'를 이집트에서 로마로 돌아가 말했다고 한 것 정도는 그냥 애교 수준"이라고 지적했다.

곽 씨는 설민석이 그린 지도와 달리, 이집트의 중심지 알렉산드리아는 해안가에 위치해 있으며, 알렉산드리아 도서관은 알렉산드로스가 아닌 프톨레마이오스 2세 때 세워졌다고 전했다.

이어 "'역사적 사실’과 풍문을 함께 이야기하는 것은 역사 이야기를 할 때 관심을 끌기에 분명히 좋은 전략이지만, 하고자 하는 것이 그냥 '구라 풀기'가 아니라 '역사 이야기'라면 그 두 가지를 분명하게 구분해야 한다"면서 "그냥 보지 말라"고 촌평했다.

제작진은 21일 밤 홈페이지에 사과문을 올렸다. 제작진은 "방대한 고대사 자료를 검색하는 과정에서 일부 오류가 있었던 점 진심으로 사과드린다"면서 "방송 시간에 맞춰 압축 편집하다 보니 역사적인 부분은 큰 맥락에 따라 진행하고 있다. 이 과정에서 생략된 부분이 있었지만 맥락상 개연성에 큰 지장이 없다고 판단해 결과물을 송출했다"며 사과했다.

한편 설민석은 단국대 연극영화과를 졸업해 연세대 교육대학원에서 역사교육학으로 석사 학위를 받았고, 2002년께부터 온라인 한국사 강의를 하면서 스타 강사로 유명세를 떨쳤다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr