지하철승강장 안전문 광고판, 접이식으로 교체 … "비상시 탈출 용이"

서울교통공사, 132개역 고정문 3810개·고정광고판 1987개 개선 완료

[아시아경제 조인경 기자] 서울교통공사는 서울 지하철 1~8호선 132개역의 고정문 3810개를 동일 수량의 비상문으로, 고정식 광고판 1987개를 접이식 광고판 1499개로 교체하는 작업을 완료했다고 22일 밝혔다.

교체된 접이식 광고판은 비상 시 안에서 열면 문이 접히는 방식으로 탈출이 용이하며, 직물성 방염 소재로 만들어져 안전이 강화됐다. 기존 아크릴 소재 광고판에서 보이던 난반사가 없어 광고의 밝기가 크게 높아져 광고주들의 만족도도 높다는 평가를 받고 있다. 새 접이식 광고판의 크기와 규격은 기존 고정식 광고판과 동일하다.

공사는 2016년 구의역 사고 등을 계기로, 안전 확보를 위해 승강장안전문 고정문을 개폐 가능한 비상문으로 개선하는 사업을 추진해 왔다. 하지만 이미 계약이 체결된 광고판은 철거 등이 어려웠고, 공사는 광고를 통한 수익 추구와 안전 확보라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 대체광고판 도입에 노력을 기울여 왔다.

이에 여러 방식의 광고판을 시험해 본 결과, 비상문 손잡이(패닉바)를 안에서 열면 광고판이 접히는 접이식 광고판 방식을 채택했다. 작년 8월 2호선 왕십리역에서 시범 운영한 결과, 비상문 개방 시간이 1~2초로 짧고 탈부착이 간단해 안전?유지 관리 효과가 높았다. 접이식 광고판은 기존 광고를 그대로 실을 수 있어 광고대행사와의 잔여 계약기간 유지도 가능했다.

다만, 승강장안전문 도입 초기 민간투자로 설치된 일부 지하철역의 고정형 승강장안전문 1840개는 개선을 위해 계속 협의중이다.

김상범 서울교통공사 사장은 "지난 7월 발표한대로 승강장안전문 고정문 개선 사업을 연말까지 무사히 추진했다"며 "앞으로도 고객의 안전과 편의를 최우선으로 추구하고, 지하철 광고 사업의 지속 가능성을 확보하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr