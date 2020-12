[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 기가레인=210억 규모 제3자배정 유상증자 결정

◆ 엠에스오토텍=계열회사 명신 채무 440억 조건부 인수

◆ 하림지주=주원산오리에 60억 출자

◆ 매직마이크로=300억 규모 제3자배정 유상증자 결정

◆ 메디톡스=220억 규모 제3자배정 유상증자 결정

◆ 메디콕스=339억 규모 주주배정 유상증자 결정

◆ 판타지오=50억 규모 3자배정 유상증자 결정

◆ KG ETS=케이지스틸에 100억 출자… 자회사 편입

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr