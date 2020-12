비투비 정일훈, 5년간 상습 마약 혐의…가상화폐로 대마초 구매

[아시아경제 김봉주 기자] 21일 그룹 비투비(BTOB) 멤버 정일훈이 상습 마약혐의로 경찰에 적발됐다는 보도가 전해졌다.

이날 채널A는 "정일훈이 상습 마약혐의로 경찰에 적발됐다. 수사망을 피하기 위해 현금이 아닌 가상화폐로 대마초를 구입했다. 경찰 수사 중 군대에 입대한 것도 논란이 되고 있다"고 보도했다.

채널A에 따르면, 올해 초 경찰의 마약 수사 과정에서, 정 씨의 대마초 흡입 혐의가 포착됐다.

경찰은 공범들의 진술과 계좌추적 등을 토대로 정일훈이 4~5년 전부터 지난해까지 지인들과 함께 여러차례 대마초를 피운 것으로 파악했다. 정 씨의 모발 등에서도 마약 성분이 검출된 것으로 전해졌다.

경찰은 수사망을 피하기 위한 마약 구매 방법에도 주목하고 있는데, 정 씨가 제3의 계좌를 통해 현금을 입금하면 지인이 이 돈을 가상화폐로 바꿔 대마초를 사들인 정황을 확보한 것으로 조사됐다.

경찰은 지난7월 정일훈과 공범들을 마약류 관리에 관한 법률 위반 등의 혐의로 검찰에 넘겼다고 채널A는 전했다.

한편 2012년 7인조 보이그룹 비투비로 데뷔한 정일훈은 '기도', '무비', '너 없인 안 된다' 등의 히트곡을 발표했다. 또 솔로 앨범 역시 발표하기도 했다. 정일훈은 이번해 5월 말 사회복무요원으로 입대했다.

