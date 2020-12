국제회의, 축제 등 공동 개최·세미나, 워크숍 등 학술 교류

유네스코아태무형유산센터는 21일 인도네시아 문화유산도시네트워크(JKPI)와 화상회의로 업무협약을 체결했다. 두 기관은 앞으로 아시아 태평양 무형문화유산 보호 협력 및 네트워크 구축을 위한 다양한 협력사업을 전개한다. 국제회의, 축제 등의 공동 개최와 세미나, 워크숍 등 학술적 교류 활동이다. 금기형 유네스코아태무형유산센터 사무총장은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 어려움이 따르겠으나 꾸준한 상호 교류로 다양한 협력사업을 진행하겠다"고 했다. JKPI는 조코 위도도 인도네시아 대통령이 2008년 지국 문화유산 보호와 네트워크 협력을 목적으로 창립한 정부 조직이다. 인도네시아 도시 간 문화유산 보호와 문화 다양성, 문화 이해 제고 등을 추구한다.

